На зустрічах мають підписати низку документів.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона.

Про це повідомляють в Офісі Президента.

Програма візиту розрахована на декілька днів, вона охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях Сполучених Штатів.

"На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗеленський візьме на зустріч з Байденом важливий документТакож Зеленський проведе важливі зустрічі з американськими високопосадовцями.

Як заплановано, представники України та США підпишуть низку документів.

На своїй сторінці в Instagram президент відзначив, що зустріч має бути змістовною.

"Прибули до Вашингтона на запрошення Джо Байдена. Попереду - обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США. Впевнений, наша зустріч буде змістовною", - написав Зеленський.

Візит Зеленського до США

7 червня президента України провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, який запросив його відвідати Сполучені Штати цього літа.

Спочатку планувалося, що зустріч лідерів відбудеться 30 серпня, але потім стало відомо, що її перенесли на 31-е число, а пізніше - і на 1 вересня.

При цьому сам візит відбудеться 31 серпня - 1 вересня. Спочатку на другий день поїздки у Зеленського були заплановані інші заходи.

Перед візитом Зеленського до Байдена, Офіс президента оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі.

Документ містить конкретні пропозиції щодо співпраці України з США на наступні 2 роки. Йдеться про сфери безпеки і оборони, політики і дипломатії, енергетики, економіки та ін. Крім цього, піднімається питання верховенства права і внутрішніх реформ, з якими США допомагають Україні.

Автор: Людмила Жерновська