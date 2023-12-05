Глава МЗС наголосив, що Україна невпинно працює, аби рішення про нову військову допомогу було схвалене своєчасно.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів, чи встигне Конгрес США до Різдва схвалити військову допомогу для України. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на спільній прес-конференції з міністеркою закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот у Києві.

Зокрема, Кулеба відповів на запитання, чи можливо, що в Конгресі США до Різдва схвалять рішення про військову допомогу для України.

"Робота не зупиняється, ведеться", – наголосив глава МЗС.

Міністр також нагадав, що минулого тижня на полях міністерської зустрічі НАТО провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Добра частина цієї розмови була присвячена саме цьому питанню. Те, що я почув від свого колеги, обнадіює, але це рішення американської політики, це рішення американського парламенту, тому залишимо це їм", – сказав Кулеба.

Крім того, глава МЗС запевнив, що на всіх рівнях з боку України триває робота для того, аби це рішення було схвалене своєчасно.

Допомога від США: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, спікер Палати представників (нижня палата Конгресу США) Майк Джонсон, від якого повністю залежить, які законопроекти будуть винесені на розгляд американських конгресменів, виставив прямий ультиматум Білому дому щодо ухвалення пакету військової допомоги Україні. Зокрема, у листі, який він надіслав директору Офісу з управління та фінансів Білого дому Шаланді Янг 5 грудня, Джонсон попередив, що не підтримає подальшу військову допомогу для України, якщо адміністрація Байдена не погодиться посилити безпеку кордону з Мексикою.

Зазначимо, що напередодні – 4 грудня – Шаланда Янг направила до Конгресу терміновий лист, де наголосила, що необхідно негайно ухвалити рішення щодо майбутнього фінансування військової допомоги Києву. Вона зауважила, що фінансування, яке було виділенен раніше, скоро закінчиться.

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