Спікер Палати представників назвав умову, за якої республіканці дозволять Байдену допомогти Україні.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, від якого повністю залежить, які законопроекти будут винесені на розгляд американських депутатів, виставив прямий ультиматум Білому дому щодо ухвалення пакету військової допомоги Україні.

У листі, який 5 грудня він надіслав директору Офісу з управління та фінансів Білого дому Шаланді Янг, Джонсон попередив, що не підтримає подальшу військову допомогу Україні, якщо адміністрація Байдена не погодиться посилити безпеку кордону з Мексикою.

Джонсон не наводить у листі конкретних вимог, але посилається на "Акт про захист кордону", який вимагає відновити будівництво стіни на кордоні, що було однією з головних передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Досі конгресмени-демократи та адміністрація Байдена виступали проти цього.

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"Додаткове фінансування України залежить від прийняття трансформаційних змін до законів про безпеку кордонів нашої країни. (...) Ми готові і хочемо працювати з адміністрацією [Байдена] над надійним пакетом заходів з безпеки кордонів, який захистить інтереси американського народу", – йдеться у листі Джонсона.

Американська військова допомога Україні – останні новини

Як писав УНІАН, 4 грудня директор Офісу менеджменту і бюджету США Шаланда Янг направила до Конгресу терміновий лист, в якому повідомила про необхідність негайно ухвалити рішення про подальше фінансування військової допомоги Україні. За її словами, раніше виділене фінансування закінчиться вже цього місяця.

Також ми розповідали, що сьогодні пізно ввечері президент України Володимир Зеленський планує виступити перед сенаторами США по відеозв’язку, аби особисто пояснити їм важливість голосування за виділення військової допомоги.

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