Зокрема, у майбутньому країни-члени повинні мати згоду, аби надіслати Україні запрошення для набуття членства, а Україна повинна буде відповідати умовам.

Голови держав і урядів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. Але запрошення до членства залежатиме від втілення певних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на брифінгу в рамках саміту голів держав і урядів країн-членів Альянсу, який відбувається у Вільнюсі (Литва).

"Ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились усунути вимогу для плану дій щодо членства. Це змінить шлях України до членства від двоетапного процесу до одноетапного процесу", - наголосив Столтенберг.

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"Ми також чітко прояснили, що ми надішлемо запрошення для України приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і умови будуть виконані", - заявив генеральний секретар Альянсу.

Три елементи наближення України до НАТО

Генеральний секретар Альянсу зазначив, що сьогодні союзники погодили пакет з трьох елементів, аби наблизити Україну до НАТО.

Зокрема, перший елемент - погоджено нову багаторічну програму підтримки з метою створення можливості для переходу від радянських доктрин і навчальних програм на стандарти НАТО,з метою надання допомогти у перебудові сектору безпеки і оборони України, а також з метою задоволення критичних потреб України в пальному, обладнанні для розмінування, і медикаментах.

Крім того, другий елемент - це започаткування Ради Україна-НАТО, яка стане форумом для розгляду кризовий ситуацій, проведення консультацій та ухвалення рішень. Зустрічі на засіданнях Ради Україна-НАТО будуть відбуватися на рівних умовах між країнами-членами і Україною.

"Я з нетерпінням чекаю на інавгураційну зустріч Ради завтра з президентом Зеленським", - сказав Столтенберг.

Він додав, що третій елемент, - це власне формулювання стосовно шляху України до членства.

Строки набуття членства в НАТО

Водночас Столтенберг сказав, що для набуття членства важливі реформи у секторі оборони і приведення української армії до взаємосумісності з арміями Альянсу. Інших умов він не назвав.

За його словами, раніше не було часових рамок для процесу набуття членства.

При цьому, Столтенберг сказав, що умови набуття членства частково відображені у десятій статті Вашингтонського договору про створення НАТО. Він додав, що саме союзники повинні провести оцінку, чи умови повноцінно виконані.

"Союзники сьогодні узгодили тверде, єдине і позитивне повідомлення для України про незмінну підтримку, але також позитивне повідомлення про подальший рух до членства, і це включає цей пакет практичної підтримки, аби створити повну взаємосумісність між Збройними силами України і силами НАТО", - підкреслив Столтенберг.

Він сказав, що у додачу до цього, союзники надають Україні значну воєнну підтримку, тому що найбільш термінове завдання зараз полягає у забезпеченні перемоги України.

Також Столтенберг зазначив, що очікує на зустріч з Зеленським сьогодні ввечері до завтрашнього інавгураційного засідання Ради Україна-НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі - запрошення України в Альянс

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський роздратований появою неприйнятних формулювань для України в кулуарах саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Зокрема, наразі без участі України в рамках саміту НАТО обговорюють "умови" для отримання Україною запрошення у майбутньому долучитися до Альянсу без визначених часових рамок.

Раніше, відповідно до рішення саміту НАТО у Бухаресті від 2008 року, в Альянсі відстоювали позицію, що наступним кроком України на шляху до вступу мав бути план дій щодо членства.

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