У цьому зв'язку, як вважає президент, це значить, що "залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією".

Президент України Володимир Зеленський роздратований появою неприйнятних формулювань для України в кулуарах саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це глава держави повідомив у Telegram. Президент наголосив, що Україна теж заслуговує на повагу.

"Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України", - відзначив Зеленський.

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"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу", - наголосив глава держави.

У цьому зв'язку, як вважає президент, це значить, що "залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією".

"А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що невизначеність – це слабкість. Він має намір відверто обговорити це на саміті.

Вступ України до НАТО - останні новини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує від лідерів країн-членів Альянсу на чіткий і позитивний сигнал про наближення України до членства в організації. За його словами, текст фінального комюніке щодо руху України до майбутнього членства буде погоджений і оприлюднений пізніше сьогодні "впродовж годин".

Він очікує, що на саміті Альянсу мають ухвалити рішення про усунення вимоги про виконання плану дій щодо членства в НАТО, аби перетворити двоетапний процес набуття членства в одноетапний для України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україну запросять у НАТО на наступному саміті Альянсу. Він відбудеться у 2024 році у Вашингтоні.

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