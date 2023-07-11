Борт польського уряду із Зеленським приземлився в аеропорту Вільнюса.

Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну прибув до Вільнюса.

Як зазначає литовський мовник LRT, український лідер приземлився у Вільнюському аеропорту о 16 за місцевим часом. Зеленський прилетів польським державним літаком із Жешува.

Через деякий час він покинув VIP-термінал аеропорту кортежем, по дорозі помахавши журналістам.

Участь Зеленського у саміті НАТО

Свою участь у саміті НАТО у Вільнюсі, який стартував сьогодні, 11 липня, Зеленський підтвердив тільки вчора. Втім, напередодні візиту український президент зробив різкі заяви.

Зокрема, президент України роздратований появою неприйнятних формулювань для України в кулуарах саміту НАТО.

"Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу", - наголосив глава держави.

Натомість, західна преса пише, що Україна може уникнути ПДЧ на шляху в НАТО. Це рішення підтримав Джо Байден. Втім, партнери не бачать Україну в НАТО, поки триває війна.

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