Лукашенко боїться, що Путін переможе Україну: Лубінець назвав причину

Водночас Мінськ намагається демонструвати нейтральність і повернути собі статус посередника в міжнародних переговорах.

Олександр Лукашенко може бути одним із найбільш зацікавлених у тому, щоб Росія не перемогла у війні проти України. Білоруський лідер усвідомлює, що в разі поразки України Кремль може спрямувати свій тиск на Білорусь. Таку думку висловив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Омбудсмен розповів про спілкування з білоруськими представниками під час організації гуманітарної місії в окупованих Олешках. За його словами, Мінськ намагається демонструвати нейтральність і повернути собі роль майданчика для міжнародних переговорів.

"Є публічна і непублічна позиція. Публічна позиція, що Білорусь хоче показати, що вони нейтральні. Більше того, вони, на мій погляд, хочуть повернути собі оцей статус посередників, організації різних зустрічей", – зазначив Лубінець.

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Водночас, на думку омбудсмена, білоруське суспільство усвідомлює роль своєї країни в російській агресії проти України. Частина білорусів, з якими він спілкувався, визнає, що Росія використала територію та можливості Білорусі для початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Чому Лукашенко може побоюватися перемоги Росії

Окремо омбудсмен прокоментував можливі побоювання Лукашенка щодо результатів війни. Він вважає, що білоруський лідер чи не найбільше зацікавлений у тому, щоб Путін не переміг Україну:

"Я взагалі вважаю, що Лукашенко при тому, що він зробив і робить, він мало не найбільше, хто не хоче, щоб Путін переміг, це Лукашенко".

Він пояснив свою позицію тим, що перемога Росії над Україною може створити загрозу для самої Білорусі та її керівництва.

"Тому що він розуміє, якщо, не дай Боже, я стукаю по дереву тричі, Путін переможе Україну, наступного дня він буде наступний, кого Путін переможе", – зазначив омбудсмен.

Водночас Лубінець підкреслив, що не чув від офіційних представників Білорусі прямого визнання відповідальності країни за участь у російській агресії. Його оцінки ґрунтуються на власних спостереженнях і розмовах, зокрема з білорусами, які проживають за кордоном.

Під час гуманітарної операції з евакуації мешканців Олешок білоруська сторона допомагала організовувати транзит людей через свою територію. За словами Лубінця, для цього залучили медиків, транспорт і представників державних установ.

Лукашенко про війну: останні заяви

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, війна в Україні закінчиться у найближчі місяці і водночас припустив, що може початися Третя світова війна.

"Сил немає і ресурсів нема. Втомилися всі від війни. І це почали розуміти навіть у Європі, від кого ескалація ця ішла", - сказав він.

Крім того, Лукашенко заявив про готовність Мінська покращити відносини з Варшавою. Він закликав відмовитися від конфронтації, санкцій та взаємних звинувачень і повернутися до конструктивної співпраці.

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