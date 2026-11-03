'Сил немає': Лукашенко заявив про близьке завершення війни в Україні

Диктатор каже, що всі вже втомилися від війни, а ресурсів на неї немає.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, війна в Україні закінчиться у найближчі місяці і водночас припустив, що може початися Третя світова війна. Його заяви під час виступу на IV Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки наводять білоруські і російські пропагандистські ЗМІ.

"Сил немає і ресурсів нема. Втомилися всі від війни. І це почали розуміти навіть у Європі, від кого ескалація ця ішла", - сказав він.

За його словами, "якщо не зупинити конфлікт в Україні, світ прийде до Третьої світової". Також він похвалив президента США Дональда Трампа, який, як висловився диктатор, "робить важливу справу, намагаючись зупинити ескалацію".

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Лукашенко сказав, що хоч політика Трампа і "поляризує світ та викликає обгрунтовану критику, але він по суті втримує світ від Третьої світової". Оскільки ж президент США, як висловився Лукашенко, "не дозволив європейцям розв'язати ядерний конфлікт, йому варто дати Нобелівську премію миру".

Самопроголошений президент також зачепив питання втягування Білорусі у війну в Україні, запевнивши, що "Мінськ робить усе, щоб не бути втягнутим". У той же час він визнав, що війна "уже зачіпає територію Білорусі". Лукашенко також цинічно заявив, що кремлівський правитель Володимир Путін знає про спроби втягнути Білорусь і нібито не хоче цього допустити.

Говорячи про ситуацію в Європі, білоруський диктатор сказав, що "Захід не усвідомлює масштаб потенційного військового конфлікту, до якого готується".

"Намагання ЄС підходити до всього з позиції сили до добра не доведе, протести в Європі цьому доказ", - цитують ЗМІ Лукашенка.

Чи справді війна в Україні може скоро закінчитися

Як повідомляв УНІАН, США не вважають, що Україна та Росія перебувають на порозі завершення війни. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо нещодавно засумнівався, що досягти миру в Україні можна шляхом переговорів.

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) пояснювали, чого Кремль насправді хоче від мирних переговорів. На їхню думку, РФ намагається домогтися від США економічних поступок і розвитку ділових відносин, водночас відмовляючись від будь-яких компромісів для припинення війни проти України.

Також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не приховує, що війна в Україні триватиме й може навіть загостритися. Говорячи про дизельну угоду зі США, він заявив, що це "суто ділова домовленість", а не вирішення якихось геополітичних проблем.

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