Речник відомства назвав білоруського диктатора "тарганом".

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який нещодавно зробив образливу заяву на адресу президента України Володимира Зеленського.

Речник МЗС України Георгій Тихий відповів Лукашенку, опублікувавши відповідний допис у соціальній мережі Х.

Тихий заявив, що образи на адресу президента України є неприпустимими, і вказав на причетність Лукашенка до агресії проти України. Також речник назвав Лукашенка "тарганом".

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"Образи на адресу глави Української держави є неприпустимими, особливо від співучасника злочину агресії проти України. Крім того, перехід у сферу ентомології точно не піде на користь таргану", - написав Тихий.

Що відомо про заяву Лукашенка щодо Зеленського

14 березня Лукашенко зробив низку нових заяв про війну в Україні та переговори з Росією в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

Коли Скабєєва запитала Лукашенка про його ставлення до Зеленського, нагадавши, як навесні 2023 року він назвав його "гнидою", диктатор сказав: "Володя як син мені був, але вчинив як гнида".

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