Він знову образив українського президента.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку нових заяв про війну в Україні та переговори з Росією.

Під час візиту до Москви він дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій. На запитання про те, чи є зараз у Європі здатні домовлятися політики, він сказав, що в Україні їх теж немає, але Росія і Білорусь "все одно розмовляють".

"Треба розмовляти з тими, хто цього хоче. Але ми не бачимо такого пристрасного бажання розмовляти з нами, з Росією. Хоча, я не буду говорити, нехай Володимир Володимирович скаже, він розмовляв із ними. Вони йому телефонували, розповідали. Він розмовляв із деякими. Це непублічна була домовленість".

Він дійшов висновку, що в Києві "все одно хочуть розмовляти", хоч і таємно. Також Скабєєва запитала Лукашенка про його ставлення до Зеленського, нагадавши, як навесні 2023 року він назвав його "гнидою". "Володя як син мені був, але вчинив як гнида", - відповів він.

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Роль Білорусі у війні

Як відомо, Лукашенко надає територію країни для базування російських військ і техніки. Нагадаємо, перші великі наступи Росії на початку повномасштабної війни були здійснені саме через Білорусь.

Також Мінськ публічно підтримує дії Росії і часто заявляє про готовність приєднатися до війни в разі потреби.

Крім того, Лукашенко неодноразово звинувачував Україну та інші країни Європи в підготовці нападу на Білорусь. За його словами, країна не хоче воювати, але в разі потреби відповідатиме.

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