Україна не визнаватиме окуповані українські території російськими, запевнив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що перший крок на шляху до запровадження режиму тиші не можна пов'язувати з питанням про території. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на брифінгу.

"Наша позиція, що ми не визнаємо окуповані українські території російськими за будь-якого випадку. Я одразу говорю, що це гостре питання. Я розумію, що росіянам якраз це і потрібно: там, де вперті українці, - ось туди й будемо бити. Так, у різних форматах, у різних розмовах, включаючи розмови зі США", - сказав Зеленський.

Він додав, що США на зустрічі у Джидді порушували це питання і почули українську позицію.

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"Є деякі деталі, які просто складно пояснити на словах", - сказав Зеленський.

За його словами, є такі приклади, коли місто розділене двома берегами річки Дніпро, і це місто не може бути живим на одному березі, коли на іншому березі перебуває ворог.

"Це не живе. Це значить, що це місто окуповане, так чи інакше. І такі речі потрібно просто деталізувати для наших партнерів", - додав Зеленський.

На його переконання, з усвідомленням деталей стає зрозуміло, як повернути реальне життя, щоб місто було безпечним.

"Тому не може бути замороженого конфлікту. Не може бути замороженого конфлікту у містах, у селах", - сказав Зеленський.

За його словами, дуже складно пов'язувати питання територій з першим кроком щодо режиму припинення вогню:

"Я б не радив, бо це затягування процесів. Затягування у довгий шлях, тому що питання територій складне. Воно має вирішуватися потім, за столом перемовин. Червоні лінії повинні бути озвучені одразу".

За його словами, на зустрічі української і американської делегацій вимоги щодо територій не озвучувалися з боку делегації США.

Як підкреслив президент України, нехай тепер США змусять Путіна зробити перший крок - погодитись на режим тиші.

"Потім будемо обговорювати усі інші кроки", - сказав Зеленський.

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв раніше УНІАН, Зеленський вважає, що Росія не має права вето на рішення НАТО. За його словами, рішення щодо НАТО або будь-якого іншого формату повинно залежати від союзників НАТО, але точно не від бажання Росії чи тим більше від її вето.

Також президент висловив переконання, що якщо дуже сильно прискоритися, то Україну і Європу можна реально посилити за три роки. За його словами, 5 років - "це дуже довго" і небезпечно. Глава держави сказав, що Україна у час війни показала, що це може бути швидше.

Крім того, Зеленський заявив, що Російська Федерація накопичує сили, щоб зайти з Курщини й оточити українських військових на території України. Він зазначив, що слова про оточених українських військових на Курщині є брехнею очільника Кремля Володимира Путіна.

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