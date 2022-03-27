Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею "екоцид".

Україна разом з партнерами працює над усуненням Росії з Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) або ж принаймні відстороненням росіян від ключових позицій у секретаріаті організації.

Про це повідомила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль, передає Радіо Свобода.

"Незаперечною підставою для цього є політика ядерного тероризму, яку проводять росіяни, захоплюючи українські АЕС", – зазначили в українському уряді.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС загарбники захопили в перший день вторгнення, 24 лютого.

Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС у МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею "екоцид".

В уряді також повідомили, що російські військові розграбували і знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю шість мільйонів євро.

Окрім того, за даними Міндовкілля України, внаслідок бойових дій та підпалів військами РФ лісів і перелогів зони відчуження відбувається підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря.

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