Зараз ніхто не розуміє, що відбувається в Чорнобилі.

Міжнародне агентство з атомної енергії втратило зв'язок з моніторинговими системами гарантій на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк.

"МАГАТЕ несподівано втратило зв'язок з моніторинговими системами гарантій на ЧАЕС. І тому зараз ніхто не розуміє, що відбувається в Чорнобилі, хто і чим там займається, і чим це загрожує регіону. Надзвичайно небезпечна ситуація", - підкреслив він.

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