Документ мають підписати у Єлисейському палаці.

Президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Парижі 16 лютого мають підписати двосторонню безпекову угоду.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на французьку сторону. Угода буде підписана у президентському Єлисейському палаці, але деталі щодо змісту документа не розкриваються.

Зеленський втретє відвідає Париж з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося майже два роки тому. Президент України вже перебував у столиці Франції у лютому та травні 2023 року.

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Лідери G7 оприлюднили спільну декларацію про підтримку України

12 липня 2023 року у Вільнюсі лідери країн "Великої сімки" (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, а також президенти Європейської ради та Європейської комісії) оприлюднили спільну декларацію про підтримку України.

На основі цієї декларації країни G7 започаткували процес переговорів з Україною про визначення довгострокових безпекових зобов'язань для неї. До декларації можуть приєднатися усі країни, які бажають взяти зобов'язання щодо надання гарантій безпеки Києву.

Першою країною, з якої Україна підписала угоду про співробітництво у сфері безпеки, стала Велика Британія. Це відбулося 12 січня у Києві за участі прем'єр-міністра Ріші Сунака. Угода формалізує військову і невійськову співпрацю Британії та України. Ця підтримка буде довгостроковою.

Угода передбачає, що в разі російської атаки у майбутньому, Британія надасть Україні необхідну допомогу швидко і невідкладно, у тому числі сучасну зброю для відбиття агресії на суходолі, у морі та у повітряному просторі.

Раніше передбачалося, що угода про безпекову співпрацю між Україною та Францією буде підписана у Києві під час візиту Макрона. Але цей візит, який спочатку планувався на 14-15 лютого, був відкладений.

Сьогодні, 15 лютого, стало відомо, що Зеленський 16-17 лютого відвідає Францію та Німеччину, де зустрінеться з канцлером Олафом Шольцом і президентом Еммануелем Макроном.

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