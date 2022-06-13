Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр Італії Маріо Драгі відвідають Україну у четвер, 16 червня.
Про це пише італійська газета La Stampa.
Спільний візит лідерів трьох країн Євросоюзу відбудеться перед самітами G7 і НАТО. Як передає ЗМІ, таким чином вони мають намір позначити підтримку трьох найбільших країн ЄС українському президенту Володимиру Зеленському.
Як відомо, жоден з трьох лідерів не був у Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому. Водночас Україну з 24 лютого вже встигли відвідати низка світових лідерів, в тому числі з США і Канади.
Раніше ЗМІ писали, що у Франції вивчають можливість передачі Україні додатково шести нових САУ Caesar. Передбачалося, що про передачу другої партії Макрон, можливо, оголосить під час свого візиту в Україну. Пізніше в Парижі це спростували.
За словами російського публіциста Андрія Піонтковського, керівництво Франції та Німеччини нібито боїться перемоги України у війні з РФ.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Канцлер Німеччини Шольц не відправить Україні зброю - військовий експерт
- В ЄС з'явилися нові противники надання Україні статусу кандидата - ЗМІ
- Штаймаєр розкритикував екс-канцлера Шредера за тісні зв'язки з РФ