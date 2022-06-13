Лідери трьох країн ЄС найближчими днями приїдуть в Україну.

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр Італії Маріо Драгі відвідають Україну у четвер, 16 червня.

Про це пише італійська газета La Stampa.

Спільний візит лідерів трьох країн Євросоюзу відбудеться перед самітами G7 і НАТО. Як передає ЗМІ, таким чином вони мають намір позначити підтримку трьох найбільших країн ЄС українському президенту Володимиру Зеленському.

Як відомо, жоден з трьох лідерів не був у Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому. Водночас Україну з 24 лютого вже встигли відвідати низка світових лідерів, в тому числі з США і Канади.

Раніше ЗМІ писали, що у Франції вивчають можливість передачі Україні додатково шести нових САУ Caesar. Передбачалося, що про передачу другої партії Макрон, можливо, оголосить під час свого візиту в Україну. Пізніше в Парижі це спростували.

За словами російського публіциста Андрія Піонтковського, керівництво Франції та Німеччини нібито боїться перемоги України у війні з РФ.

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