При цьому політолог розкритикував французького президента за його переговори з Путіним і пропозицію "зберегти йому обличчя".

Влада Франції та Німеччини бояться перемоги України та поразки президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв’ю НВ.

"Франція та Німеччина бояться перемоги України та поразки Путіна, бо перемога України змінить усю структуру міжнародних відносин, структуру безпеки в Європі. Адже після кожної світової війни, давайте називати речі своїми іменами, те, що відбувається зараз - це світова війна, нову структуру визначають переможці", - пояснив Піонтковський.

Політолог вважає, що у цій новій системі Німеччина та Франція втратять свою геополітичну вагу.

"Адже французи безперебійно повторюють "grandeur de la France" — "велич Франції", цим вони компенсують той факт, що ганебно програли Другу світову війну і втратили статус великої світової держави. А цей штучний "grandeur de la France", який вони роздмухують, завжди полягає в тому, що вони якось паскудять американцям і заграють з Кремлем", - сказав експерт.

Президент Франції Еммануель Макрон, не приховуючи, заявляє: "Я можу бути посередником, я єдиний посередник, з яким Москва розмовлятиме".

"Нехай самі й розмовляють. Макрон - посередник, хоч із диктатором посередники вже нікому не потрібні будуть", - заявив політолог.

За його словами, у німців інтерес, швидше, економічний і діловий. Тому вони "служать Кремлю за привілейовані економічні відносини та дешевший газ", а крім того "пристойно збагачуються".

"Тому ці дві країни і зображають "давайте не загострюватимемо, а раптом Путін використає ядерну зброю". Та ніхто вже не боїться цих понтів з ядерною зброєю після того, як американці Путіну пояснили, що в цьому випадку Росія отримає нищівну відповідь, яка торкнеться його особисто. З цим шантажем гопника з пітерського підворіття покінчено. Вони бояться не ядерної бомби Путіна. Франція та Німеччина бояться перемоги України та її нової ролі у міжнародних відносинах, і втрати ними ролі привілейованих європейських повій Кремля", - сказав Піонтковський.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що спроби президента Франції Еммануеля Макрона знайти дипломатичний вихід для глави Кремля Володимира Путіна є марними.

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