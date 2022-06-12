Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі поїде до Києва перед самітом "Групи семи" наприкінці червня.

Про це повідомило німецьке видання Bild am Sonntag із посиланням на джерела в уряді Франції й України.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Агентство Reuters пише, що речник німецького уряду на прохання прокоментувати можливий візит заявив: "Ми не можемо підтвердити це". У Єлисейському палаці відмовилися підтвердити інформацію, а італійський уряд не відповів на запити про коментар.

Жоден із трьох лідерів не був у Києві після початку масштабного вторгнення Росії в Україну в лютому.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда розкритикував Макрона й Шольца за дзвінки Путіну. Також Дуда був обурений діями німецького бізнесу.

Нагадаємо, що Німеччина після 24 лютого збільшила імпорт з РФ.

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