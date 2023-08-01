Наразі рішення щодо ймовірної заборони виїзду за кордон народних депутатів перебуває на етапі обговорення.

Після скандалів із елітними відпочинками народних депутатів постало нагальне питання щодо їхнього безперешкодного виїзду за кордон. Нардеп Олексій Гончаренко на тлі скандалів заявив, що на пости прикордонників нібито розіслали вказівку про заборону на виїзд за кордон чиновників та депутатів. За його словами, всіх, хто намагається перетнути кордон, зупиняють і очікують рішення Офісу президента щодо кожного з них.

Втім, це виявилося лише "інформаційною бомбою". Як йдеться у матеріалі УНІАН, у Державній прикордонній службі поспішили запевнити, що пропуск депутатів та чиновників здійснюється "відповідно до постанови уряду №57". Згідно з нею, парламентарі та чиновники мають право перетинати кордон виключно на підставі рішень про службові відрядження. При цьому, таким особам дозволяється відвідати за кордоном дітей чи супроводити їх на відпочинок, за наявності відповідних підтвердних документів.

За інформацією джерел УНІАН в Кабміні, запровадження фактичної заборони на виїзд депутатів та топ-чиновників за кордон на час воєнного стану дійсно обговорювалося, а зробити це пропонувалося в такий спосіб: на них мала б поширюватись норма про заборону залишати територію України, як носіїв державної таємниці.

Відео дня

Поки ж офіційно нові обмеження для, зокрема, парламентарів - лише на стадії обговорення.

"Після поїздки Тищенка в Таїланд депутатам заборонили виїжджати з країни без дозволу. Після Мальдів Арістова, кажуть, випускатимуть лише на парламентські асамблеї", - зазначила голова комітету з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Не виключає змін у порядку оформлення відряджень для парламентарів і голова комітету у закордонних справах Олександр Мережко. За його словами нинішня система не розрахована на зловживання.

"Поки що я не чув, що будуть зміни, але не виключаю, що можуть бути. Можливо, будуть зміни у розпорядженні Голови ВРУ стосовно відряджень. Та система відряджень, яка існує зараз, в принципі, працювала більш менш нормально. Хоча вона не розрахована на зловживання, коли, скажімо, депутат пише заяву на відрядження про одне, а потім їде в інше місце", - зазначив депутат у коментарі УНІАН.

За його словами, при відрядженнях пріоритет надається заходам, безпосередньо пов’язаним з парламентською дипломатією, насамперед делегаціям в парламентських асамблеях. Але Олександр Мережко зазначив, що навіть після скандалу з Юрієм Арістовим "не чув, щоб були якось проблеми з пропуском через кордон".

Депутатські скандали

Як повідомляв УНІАН, кілька нардепів потрапили у гучні скандали за елітні відпочинки під час війни. Зокрема, журналісти з'ясували, що нардеп Юрій Арістов, попри заборону для посадовців на виїзд за кордон, під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані. 26 липня було розпочато генеральним прокурором кримінальне провадження за фактом законності виїзду народного депутата Арістова за кордон. У Службі безпеки України повідомляли, що разом із Держбюро розслідувань провели у нього обшуки.

27 липня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України з фракції "Слуга народу" Юрія Арістова за доданою ним заявою.

Згодом так само ЗМІ з'ясували, що народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов виїхав з України, як і скандальний Юрій Арістов, у січні 2023 року і з того часу не повертався.

За кілька днів нардеп Холодов, якого знайшли на Кіпрі, подав заяву про складення повноважень народного депутата України.

Вас також можуть зацікавити новини: