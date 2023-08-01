Мальдівський синдром: смішне "покарання" для депутатів-курортників

Для когось війна – страшна подія, а для когось - можливість безкарно прогулювати роботу, відсиджуючись за кордоном. Огидно, коли цей "хтось" - народний депутат. Причому часто єдине покарання за такі дії – всього лише добровільне складання депутатського мандата.

На минулому тижні інформаційний простір сколихнув черговий депутатський скандал. Журналісти "Слідства інфо" оприлюднили інформацію про те, що парламентар від монобільшості, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Арістов відпочивав у п’ятизірковому готелі на Мальдівах. Реакція влади не забарилася. Лідер "Слуг народу" Давид Арахамія повідомив, що депутата буде виключено з фракції в разі підтвердження інформації про дорогий відпочинок. Не минуло й кількох годин, як сам "курортник" написав заяву про добровільне складання депутатського мандата.

В кулуарах називають кілька причин такого рішення і додають, що дорогий відпочинок на Мальдівах просто став останньою краплею, яка вирішила долю депутатства Арістова. Нагадаємо, у 2021 році парламентар потрапив у скандал через сина, який у соцмережах хизувався своїми дорогими автівками й фото з Москви. Пізніше до депутата з’явився інтерес у правоохоронних органів – у 2022 році в його орендованій квартирі працівники Державного бюро розслідувань провели обшук. За словами захисників Арістова, обшук стосувався справи 2021 року, при цьому проти нього самого нібито ніяких претензій не було…

Після скандалу з Мальдівами колишній голова бюджетного комітету не став пояснювати раптове бажання відмовитися від мандата.

"Повідомляю про складення депутатських повноважень на підставі пункту 1 статті 4 закону "Про статус народного депутата (на підставі особистої заяви)", - зазначається у його заяві на ім’я голови парламенту Руслана Стефанчука.

І вже 27 липня 320 депутатів позбавили мальдівського курортника статусу народного обранця. Незабаром це рішення буде формалізовано Центрвиборчкомом. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Арістов скористався офіційним відрядженням до Литви, але при поверненні з нього, нікого не попереджаючи, поїхав зі своєю родиною в коштовну відпустку.

Тим часом генеральний прокурор повідомив вже колишньому депутату про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України. Службове підроблення карається штрафом до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (трохи більше чотирьох тисяч гривень), або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

28 липня Юрій Арістов отримав запобіжний захід від Печерського районного суду міста Києва у вигляді особистого зобов’язання. Тобто має, зокрема, прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Не перший, не останній

"Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, усі посадовці. Ви повинні працювати. В Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які справді займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як більше часу провести за кордоном та шукають собі "вигідні" відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, із друзями чи "пляжами", – вас таких не буде", - заявив, реагуючи на подію, президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні – мінус один депутат Верховної Ради. Справедливо. Кожен намір будь-якого депутата поїхати за кордон варто перевіряти до секунди. Якщо хтось хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине", - додав Зеленський.

За інформацією джерел УНІАН у правоохоронних органах, у розробці перебувають кілька десятків народних депутатів, серед яких є і впливові парламентарі. Звісно, що шлях від розробки до створення реальних проблем конкретній особі може бути дуже різним, а остаточне рішення, попри офіційні заяви про незалежність, далеко не завжди повністю залежить від матеріалів, зібраних правоохоронцями. Однак дехто з депутатів, відчуваючи небезпеку, діють на випередження.

Так, поки після скандалу з Арістовим в телеграм-каналах обговорювали, хто може бути наступним, увечері 27 липня стало відомо, що заяву про вихід з партії та фракції "Слуга народу" написав Ігор Кривошеєв. Втім, його ситуація не тотожна історії з Арістовим, Кривошєєв пояснив своє рішення тим, що його не влаштовує кадрова політика політсили.

Набагато цікавішою є "відставка" іншого "Слуги народу" - в понеділок, 31 липня, заяву на складання повноважень передав голові Верхової Ради Андрій Холодов, якого розслідувачі проекту "Схеми" знайшли на Кіпрі. За словами Руслана Стефанчука, ця заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

Не надто суворе покарання для працівника, який лише дистанційно відвідує засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики по відеозв’язку, але від 21 січня поточного року жодного разу не голосував у Верховній Раді. При цьому, у 2023 році відпустки Холодову не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися. Правда, починаючи з 21 січня, будь-які виплати йому також не здійснювались.

Запит на справедливість не задоволений

За словами політолога Петра Олещука, у суспільства є високий суспільний запит на справедливість, тому владі доведеться на нього реагувати. Однак суто юридичні механізми впливу на депутатів-курортників відсутні.

"Тож можна лише моральним тиском на парламентаря спонукати його до складання повноважень. Тому, я думаю, тут будуть працювати в контексті обмеження виїзду для депутатів поза їхніми прямими обов’язками. Можуть бути інші історії, коли депутатів позбавляють повноважень або якимось чином в інший спосіб демонструють неприйнятність моделі поведінки", - зазначив він у розмові з УНІАН.

Однак, на його переконання, не варто очікувати, що такі зміни вплинуть на співвідношення сил в українському політикумі.

З такою думкою лише частково погоджується політолог Володимир Воля: "Стало з’являтися чимало ситуацій, коли некоректна поведінка стосовно України та українців з боку окремих депутатів викликала негативний резонанс. Звісно, що починають реагувати президент і влада, бо вони думають про репутацію і, зокрема, про майбутні вибори. Невідомо, коли вибори будуть, але будь-який нормальний політик завжди про них думає".

Тому експерт припускає, що депутати будуть перебувати в особливому фокусі як з боку правоохоронних органів, так і з боку Офісу президента.

"Звісно, зараз, у зв’язку з продовженням воєнного стану, законодавчо визначено, що виборів не буде. Але колись вибори все одно будуть… Приціл на вибори змушуватиме президента Зеленського очищувати власну партію від депутатів, які загралися", - вважає він.

При цьому експерт не відкидає, що подібні скандали можуть використовуватися й для політичного знищення конкуруючої групи впливу.

Політолог Володимир Фесенко у розмові з УНІАН висловив думку, що депутатів, які виїхали за кордон та не збираються повертатися в Україну, слід стимулювати добровільно відмовлятися від мандату. Він нагадав, що Конституція України не передбачає позбавлення парламентаря повноважень "через політичні причини".

"Адже цим можуть зловживати. А якщо більшість буде з політичних мотивів позбавляти мандатів представників опозиції, то це може погано закінчитися для демократії… В нас були випадки, коли позбавляли мандата за втратою громадянства, але це специфічна ситуація і вона не може бути масовою… В умовах війни, враховуючи ситуацію, яка виникла, коли деякі депутати опинилися за кордоном і не збираються повертатися в Україну, на мій погляд, добровільна відмова від мандату - єдиний оптимальний і логічний варіант розв’язання проблеми. На жаль, інших правових варіантів в цьому випадку не існує", - підкреслив експерт.

Чи депутати невиїзні?

"На пости прикордонників розіслали вказівку про заборону на виїзд за кордон чиновників та депутатів. Всі, хто намагаються перетнути кордон, зупиняються, і очікується рішення Офісу президента по кожному з них", - вкинув "інформаційну бомбу" народний депутат Олексій Гончаренко.

У Державній прикордонній службі поспішили запевнити, що пропуск депутатів та чиновників здійснюється "відповідно до постанови уряду №57". Згідно з нею, парламентарі та чиновники мають право перетинати кордон виключно на підставі рішень про службові відрядження. При цьому, таким особам дозволяється відвідати за кордоном дітей чи супроводити їх на відпочинок, за наявності відповідних підтвердних документів.

За інформацією джерел УНІАН в Кабміні, запровадження фактичної заборони на виїзд депутатів та топ-чиновників за кордон на час воєнного стану дійсно обговорювалося, а зробити це пропонувалося в такий спосіб: на них мала б поширюватись норма про заборону залишати територію України, як носіїв державної таємниці (такі обмеження діють на виїзд за кордон для топ посадовців СБУ).

Поки ж офіційно нові обмеження для, зокрема, парламентарів - лише на стадії обговорення.

"Після поїздки Тищенка в Таїланд депутатам заборонили виїжджати з країни без дозволу. Після Мальдів Арістова, кажуть, випускатимуть лише на парламентські асамблеї", - зазначила голова комітету з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Не виключає змін у порядку оформлення відряджень для парламентарів і голова комітету у закордонних справах Олександр Мережко. За його словами нинішня система не розрахована на зловживання.

"Поки що я не чув, що будуть зміни, але не виключаю, що можуть бути. Можливо, будуть зміни у розпорядженні Голови ВРУ стосовно відряджень. Та система відряджень, яка існує зараз, в принципі, працювала більш менш нормально. Хоча вона не розрахована на зловживання, коли, скажімо, депутат пише заяву на відрядження про одне, а потім їде в інше місце", - зазначив депутат у коментарі УНІАН.

За його словами, при відрядженнях пріоритет надається заходам, безпосередньо пов’язаним з парламентською дипломатією, насамперед делегаціям в парламентських асамблеях. Але Олександр Мережко зазначив, що навіть після скандалу з Юрієм Арістовим "не чув, щоб були якось проблеми з пропуском через кордон".

Ярослав Конощук