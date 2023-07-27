На дорогий курорт народний обранець зумів потрапити по дорозі з офіційного відрядження в Литву.

Достроково припинено повноваження народного депутата України Юрія Арістова за особистою заявою після скандалу про відпочинок його з родиною на дорогому курорті під час війни. За таке рішення проголосувало 320 народних депутатів України.

Юрій Арістов був членом фракції "Слуга народу" і заступником голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Арістов написав заяву після того як в ЗМІ було оприлюднено інформацію про його відпочинок на дорогому курорті на Мальдівах.

Відпочинок Арістова на Мальдівах - що відомо про скандал

Як повідомляв УНІАН, днями було оприлюднено журналістське розслідування про відпочинок нардепа Юрія Арістова, який обирався до парламенту 42 номером по списку партії "Слуга народу", в 5-зірковому готелі на приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах. Там проживання за добу може коштувати від 100 тисяч гривень до понад мільйона гривень

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що Арістов скористався офіційним відрядження від Верховної Ради до Литви. За його словами, при поверненні після відрядження додому нардеп нікого не попереджуючи, поїхав зі своєю родиною в коштовну відпустку, коли люди гинуть на фронті.

В Генпрокуратурі повідомили, що розпочато кримінальне провадження за фактом законності виїзду Арістова за кордон. Перевіряється факт законності його виїзду на відпочинок до Мальдів попри заборону виїзду за кордон посадовцям. Кримінальне провадження розпочате за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

25 липня Арістов написав заяву про складання депутатського мандату.

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