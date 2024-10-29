Заступницею Сибіги призначили ексречницю МЗС

Мар'яна Беца є кар'єрною дипломаткою і працює на дипломатичній службі з 2001 року.

Колишню речницю Міністерства закордонних справ України і посла в Естонії Мар'яну Бецу уряд призначив заступницею глави зовнішньополітичного відомства Андрія Сибіги.

Про це представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Призначено Бецу Мар’яну Олександрівну заступником міністра закордонних справ України", - повідомив Мельничук.

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Як відомо, 17 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський звільнив Бецу з посади надзвичайного і повноважного посла України в Естонській Республіці. Цю посаду вона обіймала з 13 вересня 2018 року.

Беца народилася 1 січня 1978 року у Києві. У 1999 році з відзнакою закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр міжнародного права, перекладач англійської мови.

На дипломатичній службі в МЗС з 2001 року. У 2001-2005 та 2009-2012 роках вона працювала на дипломатичних посадах в Договірно-правовому департаменті МЗС України.

Також Беца з 2005 до 2009 року працювала у посольстві України в Королівстві Нідерланди, а з 2012 до червня 2015 року – у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні (питання ОБСЄ).

На посаді речниці МЗС перебувала у 2015-2018 роках.

Кадрові зміни в МЗС

За поданням президента Володимира Зеленського посаду очільника МЗС посів Андрій Сибіга. За це рішення проголосували 258 народних депутатів. Він у 2016-2021 роках був послом України в Турецькій Республіці. У 2021- 2024 - заступником керівника Офісу президента.

Сибіга обіцяє докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном. Під час розгляду питання про його призначення він повідомив, що наразі за кордоном перебуває понад 7,5 мільйонів українців.

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