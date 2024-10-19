Сибіга: Дозвіл на далекобійні удари вглиб РФ зупинить просування росіян

Зокрема, цей дозвіл потрібний для знищення віддалених російських військових об'єктів.

Надання Україні дозвілу на нанесення далекобійних ударів зброєю західного виробництва вглиб Російської Федерації унеможливить просування російських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільному брифінгу з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро у Києві.

"Мова йде про удари далекобійними ракетами, далекобійною зброєю виключно по військовим об'єктам на території Росії", - заявив Сибіга.

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Глава МЗС підкреслив, що Україна має справедливе право наносити ці удари виходячи із 51 статті Статуту ООН, а саме - право на самооборону:

"На нашу думку, рішення вже зараз про можливість Україною застосування далекобійної зброї дозволить запобігти подальшому просуванню російських військ, подальшому захопленню російськими військами додаткових територій України, подальшому нищенню наших солдат і воїнів".

Він зазначив, що свого часу була затримка у наданні критично необхідної допомоги для України, і це позначилось на ситуацію на полі бою, зокрема, з певними просуваннями російських загарбників.

"І зараз ми маємо уникнути цієї ситуації і ми дуже сподіваємося, що це рішення, зрештою, буде прийняте нашими союзниками", - повідомив Сибіга.

Дозвіл на далекобійні удари про РФ

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня президент США Джо Байден заявив, що західним союзникам поки не вдається досягти консенсусу щодо надання Україні дозволу на застосування західної далекобійної зброї для ударів по території РФ.

Також, президент України Володимир Зеленський вчора підтвердив, що на сьогодні немає одностайної думки всіх партнерів щодо такого дозволу.

При цьому, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україні слід покладатися на власні безпілотники при нанесенні дальніх ударів углиб Росії, оскільки західні ракети занадто дорогі.

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