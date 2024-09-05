За його словами, для великої перемоги потрібна як далекобійна зброя, так і далекоглядна зовнішня політика.

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обіцяє докорінно змінити політику держави щодо українців за кордоном.

Під час розгляду питання про його призначення він повідомив, що наразі за кордоном перебуває понад 7,5 мільйонів українців. "Ми максимально спростимо і забезпечимо надання консульських послуг. Вже зроблено систему "електронний консул". Будемо збільшувати і розширювати мережу консульських установ і підвищувати якість надання послуг", - наголосив Сибіга.

Міністр зазначив, що для досягнення великої перемоги країні потрібна як далекобійна зброя, так і далекоглядна зовнішня політика. "І на цьому шляху наші дії мають бути швидкими", - наголосив Сибіга.

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За його словами, дипломатія має бути не реактивною, а продуманою, системною і сильною, де потрібно гучною, а де потрібно - тихою. "Мірилом для кожного керівника закордонних устав стане результат, а не самопіар та публікації в соцмережах", - додав він.

Кадрові зміни у МЗС

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада проголосувала за звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ. Він не прийшов на засідання парламенту.

За поданням президента Володимира Зеленського його посаду посів перший заступник голови МЗС Андрій Сибіга. За це рішення проголосували 258 народних депутатів,

Як вдіомо, Сибіга у 2016-2021 роках був послом України в Турецькій Республіці. У 2021- 2024 - заступником керівника Офісу президента.

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