Серед можливих кандидатур - прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю обговорив заміну чинного посла в США Оксани Маркарової, пише Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела.

За даними співрозмовника видання, серед потенційних кандидатів на цю посаду розглядають прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єр-міністерку Ольгу Стефанишину, міністра оборони Рустема Умерова і міністра енергетики Германа Галущенка.

"Як повідомило джерело, Зеленський доручив своєму Міністерству закордонних справ обговорити призначення наступного посла України з американською стороною", - пише Bloomberg.

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Водночас народний депутат України Ярослав Железняк заявив, що інформація Bloomberg про ймовірних кандидатів не відповідає дійсності.

Там поки рейтинг наступний: Точицький (дуже ймовірно, але може в іншу країну G7 поїде); Жовква (малоймовірно); Умєров (дуже малоймовірно). Шмигаль давно відмовився, Германа навіть у Молдову послом не відправити, інші теж ні", - написав він.

Посол України в США - новини

Оксана Маркарова обіймає посаду Надзвичайного і повноважного посла України в США з 25 лютого 2021 року. Однак останнім часом з'являється все більше повідомлень у ЗМІ про те, що в Україні розглядають можливість її заміни через конфлікт із новою адміністрацією президента США Дональда Трампа.

За даними РБК-Україна, на посаду Маркарової розглядався міністр оборони Рустем Умеров, а також нинішній міністр культури Микола Точицький.

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