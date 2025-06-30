Від кандидатури Рустема Умєрова вирішили відмовитись, кажуть співрозмовники видання.

В Україні розглядають можливість заміни посла в Сполучених Штатах Оксани Маркарової, у якої виник конфлікт з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа. Як розповіли РБК-Україна джерела в уряді, замість неї розглядаються кілька ймовірних кандидатур.

Так, одним із обговорюваних варіантів було призначення на посаду посла у США міністра оборони Рустема Умєрова, якого дуже позитивно сприймають у нинішній адміністрації Трампа, однак від цієї ідеї згодом вирішили відмовитися.

"Ця його перевага потрібна і на його нинішній посаді. Тож, наскільки я розумію, від цієї ідеї вирішили відійти", - пояснило виданню джерело.

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Тепер на Банковій розглядають новий варіант - нинішнього міністра культури Миколу Точицького, зазначає РБК-Україна.

При цьому, за інформацією видання, Точицький "нібито і сам був би не проти повернутись до дипломатичної роботи".

Офіційних заяв з цього приводу не було, однак, як переконують джерела видання, зміна посла у США - лише питання часу.

Оксана Маркарова - що про неї відомо

Маркарова займає посаду Надзвичайного та повноважного посла України в США з 25 лютого 2021 року.

До цього вона з 8 червня 2018 по 4 березня 2020 обіймала посаду міністра фінансів України.

Нагадаємо, у минулому році, ще до перемоги Дональда Трампа на виборах спікер Палати представників Майк Джонсон вимагав, щоб український президент негайно звільнив посла в Сполучених Штатах Оксану Маркарову на фоні скандалу із візитом Зеленського на завод боєприпасів.

ЗМІ тоді також повідомляли, що президент України Володимир Зеленський шукає заміну Маркаровій.

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