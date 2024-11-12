Посольство України у Вашингтоні та Міністерство закордонних справ не коментували таку інформацію видання.

Ексміністру закордонних справ Дмитру Кулебі пропонували стати послом України у Сполучених Штатах, замінивши Оксану Маркарову. Втім, дипломат нібито відмовився, пише Financial Times із посиланням на свої джерела.

Посольство України у Вашингтоні та Міністерство закордонних справ не коментували таку інформацію видання.

Київ розглядає можливість зміни свого посла у Вашингтоні, щоб заспокоїти команду Трампа. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон виступив із закликом замінити Оксану Маркарову після її зустрічі з демократами під час візиту Зеленського на завод боєприпасів у вересні.

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Що передувало

Нагадаємо, що під час вересного візиту президента до Сполучених Штатів Америки виник гучний скандал. Тоді група конгресменів-республіканців вимагала провести розслідування поїздки Зеленського у супроводі демократів на завод Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильванії.

Вони заявили, що це можна розглядати як підтримку кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс, а спікер Палати представників Майк Джонсон вимагав, щоб український президент негайно звільнив посла в Сполучених Штатах Оксану Маркарову.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський шукає заміну Оксані Маркаровій, яка обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.

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