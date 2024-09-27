Ще два дні тому Трамп закликав до припинення війни на будь-яких умовах.

Війна в Україні має закінчитися справедливо. Про це заявив кандидат у президенти США Дональд Трамп за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Так, на запитання журналістки, чи не змінив він свою думку після бесіди з українським лідером, Трамп відповів, що "багато чого дізнався", але думку не змінив.

"Я і президент Зеленський хочемо, щоб ця війна закінчилася. І закінчилася справедливо. Я думаю, що це станеться в потрібний час", - сказав Трамп після переговорів з українським лідером.

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Він зазначив, що всі хочуть, щоб війна скоріше закінчилася, але Зеленський, за його словами, хоче справедливого закінчення війни.

Республіканець підкреслив, що навіть Путін хоче закінчення війни, і це "хороша комбінація".

"Тому ми хочемо чесну угоду для всіх", - заявив Трамп, але знову відмовився розкрити деталі свого мирного плану.

Також Зеленський і Трамп зійшлися на думці, що російсько-українська війна взагалі не мала початися.

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