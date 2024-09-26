ЗСУ 'відмінусували' купу росіян та ворожої техніки: Генштаб оновив втрати РФ

Зокрема, знищено 10 ворожих танків, 44 ББМ та 67 БПЛА.

Загальні бойові втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення станом на 26 вересня серед особового складу склали близько 647 тис. 800 чоловік.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, упродовж минулої доби наші захисники ліквідували 1 тис. 400 російських окупантів.

Також знищено чимало ворожої техніки, зокрема:

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- танків ‒ 8 тис. 825 (+10 одиниць за добу);

- бойових броньованих машин ‒ 17 тис. 348 (+44);

- артилерійських систем – 18 тис. 620 (+71);

- засоби ППО ‒ 959 (+7);

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 тис. 946 (+67);

- крилаті ракети ‒ 2 тис. 599 (+4);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 тис. 353 (+105);

- спеціальна техніка ‒ 3 тис. 190 (+22).

Війна в Україні: новини

У ніч на 26 вересня окупанти знову атакували Україну ударними дронами. Зокрема, у столиці та передмісті працювали сили ППО. У Печерський район Києва викликали екстренні служби. Внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби. Згодом стало відомо, що крім розгерметизації газової труби в житловому будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку. Внаслідок атаки постраждала дитина. Медики надали їй необхідну допомогу.

Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів.

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