За словами радника голови ОП, проросійський політик шукає виходу із ситуації.

Проросійський політик та кум Путіна Віктор Медведчук сам запропонував обміняти себе на мешканців та захисників оточеного Маріуполя. Однак він зрозумів, що не потрібен нікому.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтер в'ю "НВ".

За словами Подоляка, Україна готова обміняти Медведчука, якого підозрюють у держзраді, на певну кількість наших військовополонених. У цьому зацікавлений й сам Медведчук, який активно шукає вихід із цієї ситуації, бо зрозумів, що просто міняти його ніхто не буде.

"У нього будуть великі проблеми, тому що йому доведеться давати свідчення, що він робив з 2014 року в Україні; чому його діяльність призвела до такого масштабного втручання Російської Федерації на нашу територію. Це була його ініціатива: запропонувати себе в обмін на мешканців та захисників Маріуполя", - розповів Подоляк.

Обмін є чи не єдиною формулою для порятунку жителів та захисників Маріуполя, оскільки РФ влаштовує там килимові бомбардування, застосовує крилаті ракети та артилерію.

"Але, як ми бачимо, реакція з російської сторони була очікувана: вони ігнорують цього суб'єкта, який, як я розумію, розвів їх на великі гроші і при цьому постійно брехав", – уточнив Подоляк.

Радник Єрмака додав, що Медведчук активно дає свідчення, бо дуже хоче жити.

Він також додав, що Медведчук уже дає свідчення та робить це "дуже інтенсивно", бо хоче вижити.

"Це дуже боягузлива людина, яка боїться всього. Ось ми сьогодні бачимо людину, яка дуже і дуже хоче вижити, розуміючи, що вона не потрібна ні Росії, ні тим більше Україні", – підсумував Подоляк.

Медведчука затримали: що відомо

Увечері 12 квітня Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Пізніше глава держави запропонував Росії обміняти полонених українців на затриманого кума Путіна.

Медведчук підозрюється в державній зраді за двома кримінальними провадженнями.

Пізніше суд у Львові відправив Медведчука під варту.

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