Медведчук був у формі Збройних сил України та у наручниках.

Нардепа від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука спіймали

Фото зі спійманим політиком опублікував у своїх соцмережах президент Володимир Зеленський.

"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом", - написав Зеленський.

Прикметно, що Медведчук був у формі Збройних сил України та у наручниках.

Втеча Медведчука: що відомо

Медведчук підозрюється у держзраді і до початку повномасштабного вторгнення Росії перебував під домашнім арештом. Напередодні атаки росіян з’явилась інформація про таємний виїзд дружини члена ОПЗЖ Оксани Марченко до Білорусі.

Невдовзі втік і сам Медведчук.

У слідства було кілька оперативних версій, де може переховуватися кум Путіна, повідомляла Венедіктова. Глава ОГП заявляла, що не розкриває деталі пошуків Медведчука, тільки підтвердила, що задля цього залучили спеціальну групу.

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