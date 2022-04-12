Нардепа від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука спіймали
Фото зі спійманим політиком опублікував у своїх соцмережах президент Володимир Зеленський.
"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом", - написав Зеленський.
Прикметно, що Медведчук був у формі Збройних сил України та у наручниках.
Втеча Медведчука: що відомо
Медведчук підозрюється у держзраді і до початку повномасштабного вторгнення Росії перебував під домашнім арештом. Напередодні атаки росіян з’явилась інформація про таємний виїзд дружини члена ОПЗЖ Оксани Марченко до Білорусі.
Невдовзі втік і сам Медведчук.
У слідства було кілька оперативних версій, де може переховуватися кум Путіна, повідомляла Венедіктова. Глава ОГП заявляла, що не розкриває деталі пошуків Медведчука, тільки підтвердила, що задля цього залучили спеціальну групу.