Важливо, щоб українські правоохоронці розглянули можливість обміну Медведчука на українців, які знаходять у російському полоні, зазначив президент України.

Президент Володимир Зеленський зробив пропозицію Російській Федерації щодо затриманого нардепа, кума очільника РФ Володимира Путіна - Віктора Медведчука.

Український лідер у новому відеозверненні запропонував Росії обміняти полонених українців на затриманого політика.

"Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість", - заявив Зеленський.

Очільник держави зазначив, що Медведчук ховався понад 40 днів, і дуже символічно, що його затримали саме в День космонавтики (відзначається 12 квітня).

"Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього "космонавта" - у поганому сенсі слова - не спрацювало знамените "Поехали!". Вважаю особливо цинічним з його боку використання військового камуфляжу. Намагався так замаскуватись. Ось такий "вояка". Ось такий "патріот"…", - додав президент.

Нагадаємо, ввечері 12 квітня Володимир Зеленський в Telegram повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Президент оприлюднив фото нардепа у кайданках, та пообіцяв деталі повідомити пізніше.

Медведчук підозрюється в державній зраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру в держзраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Діяльність Медведчука у "вугільній справі" правоохоронні органи почали документувати ще 2016 року.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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