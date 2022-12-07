Суд визнав мера винним у адміністративному правопорушенні: крім позбавлення права обіймати посаду призначив 6,8 тис. грн штрафу.

Чернігівського міського голову Владислава Атрошенка рішенням суду визнано винним у адміністративному правопорушенні та призначено покарання у вигляді позбавлення права обіймати посаду протягом року і штрафу у сумі 6,8 тис. грн.

Про це повідомляється у Telegram Національного агентства з питань запобігання корупції.

"7 грудня за протоколом НАЗК про конфлікт інтересів у Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка Яворівський районний суд Львівської області виніс рішення про те, що чиновник діяв в умовах реального конфлікту інтересів", - інформує НАЗК.

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За даними агентства, у серпні 2022 року Атрошенко дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за кордон.

"Чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів, адже водій забезпечує транспортне обслуговування міського голови виключно в межах виконання ним посадових обов’язків", - зауважили у НАЗК.

У вересні НАЗК склало протокол щодо конфлікту інтересів у Чернігівського міського голови — порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

"Суд постановив визнати мера Чернігова винним у адміністративному правопорушенні, передбаченому частиною 1 та 2 статті 172–7 КУпАП та накласти на нього штраф у розмірі 6800 грн. Крім того, тепер чиновник на рік позбавлений права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

На офіційних ресурсах Чернігівської міської ради рішення суду поки не прокоментували. Однак у соцмережах чернігівці обурюються, і вважають його несправедливим.

Скандал навколо Атрошенка

5 вересня Чернігівська міська рада оприлюднила адмінпротокол, який представники НАЗК вручили міському голові Владиславу Атрошенку. З опублікованого протоколу випливає, що 2 липня цього року під час робочої поїздки до швейцарського Лугано, Атрошенко, якому у пункті пропуску "Краківець" прикордонники відмовили у перетині кордону, дав вказівку своєму водію перевезти машину Tesla Model X, яка належить його родині, за кордон.

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