У червні міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що прикордонники йому не дозволили виїхати до Польщі.

В Офісі Президента України радять мерам, які не змогли виїхати за кордон, зайнятися проблемами місцевих громад.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Зокрема, він прокоментував ситуацію, що мери деяких міст обурюються що їх не випускають за кордон.

"По-перше нагадую для тих, хто забув - в Україні йде війна! Особливо це стосується прикордонних регіонів та тих що ще зовсім нещодавно були окупованими. Небезпека не минула!", - заявив Тимошенко.

"Займіться вже громадами, щоб вас нарешті побачили люди, а ви їх проблеми. Для тих для кого сигнал не зрозумілий знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас", - наголосив заступник керівника ОП.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що прикордонники йому не дозволили виїхати до Польщі, де він мав підписати угоду про співробітництво з польським містом Ряшів. Чиновник назвав це "політичною атакою з ОП".

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