У лікарнях міста наразі перебуває кілька сотень поранених.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що кількість убитих окупантами в місті може складати вже до 400 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час телемарафону.

"У нас загинуло вже більш як 350 людей в місті... Це не остаточні дані. У нас зараз перепризначений начальник обласного управління охорони здоров'я. Я сподіваюсь, ми детальніші цифри матимемо. Я думаю, що ця цифра вже близько 400", - сказав мер.

Атрошенко також повідомив, що в лікарнях Чернігова наразі перебуває близько 400 поранених.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові безперестанку тривають обстріли. Зокрема, вночі 23 березня російські окупанти скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

Так російські війська перетворили Чернігів на свого заручника, а місцевих жителів планували "евакуювати" до Курської області.

В Чернігові росіяни свідомо обстрілюють мирних жителів. В місті відсутнє електропостачання, теплопостачання та водопостачання через ураження об'єктів критичної інфраструктури та активних бойових дій.

Напередодні з'явилося відео з Чернігова, який дістав значні пошкодження внаслідок обстрілів з боку російської армії.

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