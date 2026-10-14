'Ми не продаємо нашу країну': Зеленський заговорив про втрату партнерства з Америкою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що почувається зрадженим після оголошення президента США Дональда Трампа про домовленості щодо енергетичного перемир’я з Росією та постачання дизельного палива. Про це він сказав в інтерв’ю Пірсу Моргану під час візита до Великої Британії.
"Шкода, що ми втрачаємо сильного партнера. На жаль, це так, але це відбувається не через нас", – зазначив Зеленський, і у відповідь на уточнювальне запитання підтвердив, що має на увазі Америку.
Він підкреслив, що Україна не має наміру жертвувати суверенітетом заради домовленостей:
"Ми не продаємо нашу країну. Для нас це не бізнес – це наше життя, наші домівки та наші діти".
Зеленський також розкритикував позицію Трампа, заявивши, що той повинен зберігати нейтралітет, а не ставати на бік Росії. Він зауважив, що коли "займаєш нейтральну позицію, треба її й дотримуватися, а не переходити на неправильний бік".
Він висловив думку, що "радники Трампа помиляються" і підштовхують його до "неправильного боку історії". При цьому додав, що не знає, хто саме з близького оточення Трампа радить йому йти на подібні кроки з агресором.
Візит директора ФБР до Росії
Нагадаємо, що директор ФБР США Каш Патель прибув до Росії для участі в переговорах. Однак теми переговорів та склад учасників у повідомленні не уточнюються.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Патель планував відвідати Москву та Санкт-Петербург. Хоча й тоді порядок денний зустрічей залишався невідомим. Також незрозуміло, чи запланована зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.