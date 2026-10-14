Директор ФБР прибув до Росії для переговорів, – ЗМІ

Теми переговорів та склад учасників не уточнюються.

Директор ФБР США Кеш Патель несподівано прибув до Росії для проведення переговорів. Про це повідомляє видання MS NOW з посиланням на свої джерела.

За інформацією російських ЗМІ, Патель приїхав для проведення зустрічей з російською стороною. Теми переговорів та склад учасників у повідомленні не уточнюються.

При цьому про підготовку поїздки зарубіжні ЗМІ писали ще в липні. Так, Politico повідомляло, що візит заплановано на 14–15 жовтня. За даними видання, Патель планував відвідати Москву та Санкт-Петербург, порядок денний зустрічей на той момент залишався невідомим, як і те, чи зустрінеться директор ФБР з російським президентом Володимиром Путіним.

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Візит Пателя до Росії викликав занепокоєння у США

Багато діючих та колишніх співробітників ФБР і Мін'юсту висловили глибоке занепокоєння та визнали час поїздки дивним.

Як пише The Atlantic, сенатори-демократи Джеймі Раскін, член юридичного комітету Палати представників, та Джим Хаймс із комітету з розвідки звернулися до Пателя з проханням скасувати візит в інтересах національної безпеки. При цьому Патель не відповів на лист, а ФБР публічно не підтвердило його плани щодо поїздки.

Високопоставлений український чиновник також зазначив, що їх не інформували й не консультували щодо поїздки, і вони не мають уявлення, чому Патель планує цей візит.

Директори ФБР і раніше відвідували Росію, востаннє це був візит Роберта Мюллера у 2013 році. Однак, як розповіли виданню джерела, попередні візити співробітників ФБР до Росії супроводжувалися більшою внутрішньою прозорістю щодо мети та планування поїздки.

Двоє колишніх співробітників ФБР заявили, що наразі не можуть назвати переконливої причини для поїздки Пателя, яка б переважувала практичні ризики.

Коли Патель очолив бюро в лютому минулого року, він зайняв помітно іншу позицію щодо Росії, ніж його попередники. Замість того, щоб розглядати Москву виключно як ворога, він шукав сфери, де дві країни можуть співпрацювати, зокрема у боротьбі з транснаціональною злочинністю та кібершахрайством.

Переговори США, Росії та України

Раніше ЗМІ повідомляли, що українська переговорна група найближчим часом проведе онлайн-переговори зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Також Axios писав, що Віткофф і Кушнер планують представити нові ідеї для виходу з глухого кута в російсько-українській війні. Наприкінці жовтня вони можуть знову відвідати Москву, щоб провести переговори з Володимиром Путіним

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