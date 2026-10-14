Зеленський заявив про готовність до будь-якого варіанту припинення вогню та звернувся до Трампа

Зеленський наголосив, що Україна не очікувала таких "сюрпризів" від партнерів.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з британським прем’єром Енді Бернемом заявив, що Україна готова до "будь-якого варіанту припинення вогню". Про це повідомляє Sky News.

"Я хочу обговорити з ними [питання, що стосуються] Starlink та розвідданих", – додав президент, маючи на увазі, мабуть, Дональда Трампа та його адміністрацію.

Президент зазначив, що Україна стикається з масованими атаками, і, "на жаль, виникають певні труднощі".

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Зеленський також підкреслив, що Україна не очікувала таких "сюрпризів" від партнерів, маючи на увазі, найімовірніше, США.

"Справа в тому, що виникають різні сюрпризи, яких не очікуєш у рамках партнерства. А ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути гранично чесними й відкритими, а також залишатися надійними партнерами", – сказав він.

Також, як зазначає видання, перед заявою Зеленського Бернем повідомив йому, що Велика Британія прискорює постачання Україні систем ППО британського виробництва.

Відносини Трампа і Зеленського

Минулої п’ятниці Трамп ухвалив рішення послабити санкції щодо експорту російського дизельного палива. Зеленський назвав це "слабким рішенням сильних партнерів".

Він зазначив, що Росія вже порушила оголошене Трампом енергетичне перемир’я. Водночас, як заявив він, США мають укладати угоду щодо дизельного палива не з РФ, а з Україною, оскільки саме Київ вирішує, чи працюють російські НПЗ.

Трамп різко відповів Зеленському, заявивши: "Україні час обрати нового президента", здатного укласти мирну угоду з Путіним.

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