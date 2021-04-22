Скандали за участю Тищенка та Євгена Шевченка "слуги народу" обговорять на фракції.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардепи Микола Тищенко та Євген Шевченко мають бути покарані за гучні скандали, які сталися днями через їхні дії.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

Арахамія зазначив, що поведінку двох нардепів обговорять на майбутньому засіданні фракції. Коментуючи порушення Тищенком карантину, Арахамія зазначив, що "цього робити не можна".

"Треба, щоб він добровільно, щоб не навантажувати систему покарань, взяв на себе максимальне покарання, передбачене законом, і заплатив до бюджету. Далі - щоб він пішов і на таку ж суму покарання, або вдвічі більше, купив дрони, поїхав на фронт і вручив хлопцям. Нехай відпрацьовує. Тому що, мені здається, таким чином, як він робить, а потім ще в "Фейсбуці" відмазки пише - такого не повинно бути", - сказав глава фракції.

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Він також відреагував на поїздку до Мінська іншого "слуги народу" Євгена Шевченка, який зустрівся там з Олександром Лукашенком. За словами Арахамії, Шевченко "не порушив нічого з точки зору закону".

"Але він взяв на себе абсолютно невластиву функцію - поїхав до іншого президента. Мені взагалі цікаво, чому президент депутата прийняв? Може, він хотів показати, що його взагалі хтось сприймає, тому що це депутат від партії влади. Він почав спілкуватися з Лукашенком про геополітику, економічні відносини, план щодо Донбасу - взагалі Шевченко до цього не має ніякого відношення" - вважає він.

Арахамія назвав вчинок Шевченка більшим порушенням, ніж те, яке вчинив Тищенко.

"Пан Тищенко повинен нести адміністративну і політичну відповідальність. Що стосується пана Шевченка - ну це взагалі неприйнятно", - резюмував він.

Вечірка Тищенка: суть скандалу

Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. Депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

За попередньою інформацією, вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауну в Києві забороняють роботу ресторанів і готелів в будь-який час доби, крім ранкового.

Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.

За фактом порушення карантину поліція розпочала кримінальне провадження.

Сам Тищенко заявив, що карантин не порушував.

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Автор: Юрій Годован