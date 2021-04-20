Одразу два депутати «Слуги народу» напередодні потрапили у політичні скандали.

Фракція «Слуга народу» обговорить поведінку депутатів Євгена Шевченка та Миколи Тищенка на найближчому засіданні.

Про це в коментарі Радіо Свобода заявив перший заступник глави партії у Раді Олександр Корнієнко.

Читайте такожУкраїна двічі просила Youtube закрити канали Медведчука, компанія відмовчуєтьсяМова про візит Шевченка до Лукашенка та організовану в період локдауну вечірку Тищенка.

«Так, це питання є в порядку денному. Так само, як і ситуація із паном Тищенком», – сказав він.

При цьому Корнієнко не став уточнювати дату засідання.

Депутатка «Слуги народу» Юлія Гришина у Telegram написала, що члени фракції зберуться в онлайн-режимі у четвер. «Слуги» будуть обговорювати кандидата на пост міністра енергетики, законопроекти на наступний тиждень і «внутрішні питання».

Одразу два депутати «Слуги народу» напередодні потрапили у політичні скандали.

20 квітня стало відомо, що Євген Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком у Мінську всупереч офіційній позиції України щодо легітимності режиму Білорусі. У партії одразу ж заявили, що той діяв з «власної ініціативи».

Днем раніше черговий скандал спровокував Микола Тищенко. Він організував закриту вечірку з нагоди дня народження дружини в Києві під час локдауну. При цьому Тищенко не вперше потрапляє у подібну ситуацію. У травні 2020-го його ресторан «Велюр» потрапив в журналістський об’єктив, коли приймав відвідувачів – теж у період посиленого карантину в столиці.

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Автор: Яна Ставська