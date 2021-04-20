Народний депутат зізнався, що давно мріяв про цю зустріч.

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком у Білорусі.

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Про це повідомляє прес-служба Олександра Лукашенка. Відео зустрічі також публікує телеграм-канал Пул першого.

"Приємно з вами зустрітися. Виявляється, є ще в Україні люди, які поважають Білорусь", - привітав Лукашенко гостя в Палаці Незалежності.

"Не просто поважають, а люблять і цінують. Для мене дуже велика честь з вами познайомитися, я давно мріяв. Правда, щиро", - люб'язно відповів Шевченко.

Лукашенко заявив, що для нього важлива ця зустріч.

"Ми ніколи нічого не приховували від українських наших друзів, приховувати не маємо наміру і надалі, тим більше від наших друзів. Можливо, я думав, що їх (кількість. - Прим.) зменшилася, але навряд чи. Напевно, просто про них менше говорять і вони, можливо, менше говорять останнім часом. Але не думаю, що у нас там менше друзів", - зауважив Лукашенко.

Нещодавнє звернення Тихановської до України

На початку квітня лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська розповіла, що чекає більш жорсткої позиції з боку України з приводу режиму Олександра Лукашенка.

"Ми вже відчуваємо підтримку українців. Українцям дуже близька тема Білорусі і те, що зараз відбувається. Але, звичайно, з боку офіційної України нам хотілося б більше рішучих заяв, більш жорсткої позиції і якоїсь фінансової ізоляції Білорусі, тому що це дуже важлива точка тиску на режим", - сказала Тихановська, відповідаючи на запитання, чим Україна може допомогти Білорусі, в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми хочемо переконати офіційну Україну... не те, щоб переконати - хочемо розповісти нашу точку зору: щоб режим упав, щоб змусити його почати спілкування з білорусами, потрібно максимальний тиск - політичний, економічний. Україна в цьому питанні може зробити дуже багато", - додала опозиціонерка, говорячи про що проситиме українську владу, якщо приїде з візитом.

Вона також відзначила важливу роль України в соціальній ситуації в Білорусі сьогодні, проте акцентувала, що офіційному Києву та українцям варто голосніше висловлюватися про те, що відбувається в Білорусі.

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Автор: Тарас Сидоржевський