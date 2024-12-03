Він також обійняв посаду віцепрем'єра України.

Верховна Рада України призначила Олексія Чернишова віцепрем'єром України, міністром національної єдності України. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.

За це рішення проголосувало 237 народних депутатів України.

"Тепер питання - як буде затверджуватися положення та бюджет на це. Поки на агентство з обʼєднання (воно під Мінеконом) закладено лише 150 млн грн", - додав Железняк.

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Хто такий Олексій Чернишов

Як відомо, Олексій Чернишов був головою правління та CEO НАК "Нафтогаз України". Також був Міністром розвитку громад та територій України у 2020—2022 роках та головою Київської обласної державної адміністрації у 2019—2020 роках.

Як повідомляв УНІАН, в серпні 2024 року президент Володимир Зеленський сказав про створення "міністерства української єдності". Він наголосив на необхідності посилити українську інституційну присутність у країнах-партнерах. При цьому додав, що один з цих шляхів - це створення "міністерства української єдності" та протидії російським впливам на українців, передусім, за кордоном.

Народний депутат України Євгенія Кравчук в коментарі журналістам сказала, що таке міністерство буде створено до кінця 2024 року.

Кравчук розповіла, що 4 вересня на фракції "Слуга народу" президент України Володимир Зеленський сказав, що керівник цього міністерства "насправді буде більше часу проводити за кордоном". За її словами, йдеться про те, що можуть бути створені певні офіси чи філії в країнах, де проживає найбільша кількість українці – Польща і Німеччина.

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