Людина, яка стане міністром більше часу буде проводити за кордоном.

До кінця року буде створено міністерство єдності в Україні. Про це сказала народний депутат України Євгенія Кравчук в коментарі журналістам.

За її словами, йдеться про створення "міністерства повернення українства або міністерства єдності". При цьому переконує, що ідея створення нового міністерства є на часі.

"Ми стоїмо в таких дуже екстраординарних викликах. Це точно відбудеться в цьому році",- наголосила Кравчук.

За її словами, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України "може бути частиною конструкції" майбутнього міністерства, оскільки воно займалося координацією зв’язків з українцями, які перебувають за кордоном. "Але юридичну конструкцію запропонує Кабінет міністрів України", - наголосила вона.

Кравчук розповіла, що 4 вересня на фракції "Слуга народу" президент України Володимир Зеленський сказав, що керівник цього міністерства "насправді буде більше часу проводити за кордоном". За її словами, йдеться про те, що можуть бути створені певні офіси чи філії в країнах, де проживає найбільша кількість українці – Польща і Німеччина.

Кравчук зазначила, що поки не знайдено кандидата на посаду міністра. "Співбесіди продовжуються, кандидатів шукають. Тому цього не відбулося зараз, але в найближчі місяці, очевидно, ми повернемося до питання створення міністерства і призначення очільника", - сказала вона.

Міністерство єдності в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в серпні президент Володимир Зеленський анонсував створення "міністерства української єдності". Він наголосив на необхідності модернізувати державні інституції так, щоб вони відповідали сучасному завданню єднання всіх українців навколо України, навколо захисту України, навколо зміцнення наших позицій у світі. Сказав, що необхідно посилити українську інституційну присутність у країнах-партнерах.

Один з цих шляхів - це створення "міністерства української єдності" та протидії російським впливам на українців. Передусім, за кордоном.

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