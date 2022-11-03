У четвер, 3 листопада, Верховна Рада України прийняла рішення щодо звільнення Олексія Чернишова з посади Міністра розвитку громад та територій України.
Як повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк, це відкрило шлях для його призначення головою "Нафтогазу".
"Голосування пройшло без звіту. За – 279 депутатів", – сповістив нардеп.
Заміна очільника "Нафтогазу" – що відомо
Як писав УНІАН, раніше цього тижня ЗМІ повідомили, що Юрій Вітренко, ймовірно, піде з посади очільника НАК "Нафтогаз України". А на його місце можуть призначити міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.
Рішення про відставку мала б прийняти наглядова рада компанії. Однак за її відсутності це повномаження Кабінета міністрів. Уряд ухвалив відповідне рішення 1 листопада.
Ще у вересні видання Reuters повідомило, що Вітренко готовий піти у відставку. Це рішення нібито мало допомогти переконати інвесторів підтримати реструктуризацію боргу компанії.