Рішення підтримали 279 народних депутатів.

У четвер, 3 листопада, Верховна Рада України прийняла рішення щодо звільнення Олексія Чернишова з посади Міністра розвитку громад та територій України.

Як повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк, це відкрило шлях для його призначення головою "Нафтогазу".

"Голосування пройшло без звіту. За – 279 депутатів", – сповістив нардеп.

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Заміна очільника "Нафтогазу" – що відомо

Як писав УНІАН, раніше цього тижня ЗМІ повідомили, що Юрій Вітренко, ймовірно, піде з посади очільника НАК "Нафтогаз України". А на його місце можуть призначити міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Рішення про відставку мала б прийняти наглядова рада компанії. Однак за її відсутності це повномаження Кабінета міністрів. Уряд ухвалив відповідне рішення 1 листопада.

Ще у вересні видання Reuters повідомило, що Вітренко готовий піти у відставку. Це рішення нібито мало допомогти переконати інвесторів підтримати реструктуризацію боргу компанії.

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