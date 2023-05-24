Міністри оборони обох країн обговорили пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги.

Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес з робочим візитом прибув до Києва і передав послання президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Як повідомляє Міністерство оборони України, очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков зустрівся з Воллесом в рамках його візиту до України.

"Ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру Президента України Володимира Зеленського", - повідомив Резніков.

Відео дня

Міністри оборони обох країн обговорили пріоритети по озброєнню України для досягнення перемоги.

"Особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як Storm Shadow", - Резніков.

Він подякував Британії за підтримку України з першого дня широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Ми поговорили про продовження підготовки наших військовослужбовців на Британській території, про головні пріоритети та акценти стосовно цих тренувань. У нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчалися у Великій Британії й уже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - розповів Резніков.

Своєю чергою, Воллес заявив, що президент РФ Володимир Путін має усвідомити, що він не зможе перемогти у розв’язаній ним війні, а підтримка України партнерами залишатиметься непохитною.

"Президент Путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну яку він розв’язав, незважаючи на те скільки він відправить на смерть російських солдат задля свого его та імперських амбіцій. Він не досягне успіху, а міжнародна спільнота стане лише сильнішою у протистоянні цій агресії", - заявив Воллес.

Британський міністр наголосив, що право України на самооборону, яке їй надано Статутом ООН, є беззаперечним.

Також Воллес підкреслив, що міжнародне право стосується всіх та не може діяти на когось окремо.

"Зараз Росія починає усвідомлювати, що союзники України будуть разом із нею у її праві на самооборону й допомагатимуть Україні всіма можливими видами озброєння, починаючи з протитанкових ракет і завершуючи танками, Storm Shadow, і вже зараз - F-16", - додав Воллес.

Він підкреслив, що партнери будуть завжди стояти пліч о пліч з Україною не тільки у відсічі агресії, але й після війни.

Storm Shadow для України

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Бен Воллес оголосив про передачу ЗСУ далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Він заявив, що ракети використовують тільки на "суверенній території України".

Вас також можуть зацікавити новини: