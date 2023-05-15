Однак Лондон неодноразово підкреслював, що свої винищувачі Україні поставляти поки не збирається.

Цього літа у Великій Британії розпочнеться початкова льотна фаза для груп українських пілотів. Це дасть нашим захисникам навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть застосовувати різні типи літаків.

У повідомленні британського уряду вказується, що навчання пілотів ЗСУ "йде пліч-о-пліч з зусиллями Британії щодо роботт з іншими країнами з надання літаків F16".

Про програму підготовки українських пілотів у Великій Британії стало відомо в лютому 2023 року, коли Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Лондон. Але навіть найшвидша програма триває приблизно 35 місяців.

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Пізніше міністр оборони країни Бен Воллес зазначив, що українські пілоти можуть завершити навчання у Британії після кінця війни, але, додав він, "ми не повинні нічого виключати і нічого не повинні відкидати".

Однак постачати свої винищувачі Велика Британія все ж відмовилася. За словами Воллеса, замість цього Лондон зосередиться "на альтернативних варіантах прикриття повітряного простору України".

Допомога Великої Британії - головне

У 2022 році Велика Британія надала Україні військову підтримку на суму 2,3 мільярда фунтів стерлінгів - більше, ніж будь-яка інша країна після США. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак зобов'язався підтримувати цей рівень підтримки і цьогоріч.

Британія також надала нові типи озброєння, включаючи ескадрилью основних бойових танків Challenger 2, самохідні артилерійські установки, сотні одиниць бронетехніки і ракети, зокрема Starstreak та Storm Shadow.

15 травня 2023 року стало відомо про передачу Лондоном сотні далекобійних БПЛА і ракет ППО.

З початку повномасштабної війни Велика Британія навчила 15 тисяч українських військовослужбовців на своїй території.

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