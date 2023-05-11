Воллес підкреслив, що ракети будуть використовуватися "на суверенній території України".

Міністр оборони Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadows, які, за його словами, дозволять відтіснити російські війська з "суверенної української території".

"Цей тип озброєння дає Україні найкращий шанс захистити себе від триваючої агресії Росії, особливо від навмисних нападів на українську цивільну інфраструктуру, що суперечить міжнародному праву", - цитує Воллеса Sky News.

Він підкреслив, що ракети будуть використовуватися "на суверенній території України".

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Воллес відмовився розповідати про можливості Storm Shadow, але додав: "Ця зброя дасть Україні нові можливості... Ці системи навіть не в одному ряду з російськими "Калібрами".

За його словами, Вашингтон підтримує рішення Лондона передати Україні крилаті ракети. Storm Shadows цілком доповнять уже наявний у ЗСУ арсенал високоточної зброї.

Storm Shadow в Україні - головне

11 травня 2023 року CNN підтвердили в колах високопоставлених західних чиновників, що Велика Британія таємно поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow перед очікуваним контрнаступом.

Щоправда, протягом останнього тижня ходили чутки тільки про наміри Лондона закупити ракети такого типу для України. Наприклад, Reuters кілька днів тому писало, що Британія розіслала в компанії, які теоретично можуть забезпечити виробництво необхідної кількості ракет для ЗСУ, запити і все ще чекає відповіді. Ніяких офіційних тому підтверджень не було.

Водночас у Путіна заявили, що "вельми негативно" ставляться до такої допомоги. "Це вимагатиме адекватної відповіді від наших військових, які, звісно, з військової точки зору будуть ухвалювати відповідні рішення на цьому тлі", - відповів Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам 11 травня.

Storm Shadow - це крилата ракета великої дальності з потайними можливостями, спільно розроблена Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря.

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