Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на іншому напрямку роботи, каже міністр.

Міністр оборони України Рустем Умєров, за поданням якого було звільнено командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка, прокоментував кадрове рішення.

"Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України", – заявив він.

Умєров відмовився додатково коментувати причини та передумови звільнення. За його словами, подібні коментарі можуть "надавати підстави ворогові послаблювати Україну".

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Звільнення Віктора Хоренка - що відомо

3 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Силами спеціальних операцій, яку він обіймав з 25 липня 2022 року. Новим командувачем замість Хоренка було призначено полковника Сергія Лупанчука.

Сам Хоренко заявив, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ. Він також зазначав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів йому, шо не надсилав президентові відповідного подання на звільнення.

У коментарі ЗМІ заступник керівника Офісу президента Роман Машовець повідомив, що відповідне подання про його звільнення надійшло від міністра оборони.

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