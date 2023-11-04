Віктора Хоренка президент звільнив 3 листопада, призначивши на його посаду Сергія Лупанчука.

В Офісі президента України прокоментували звільнення Віктора Хоренка з посади командувача Силами спеціальних операцій ЗСУ.

У коментарі ЗМІ заступник керівника Офісу президента Роман Машовець повідомив, що відповідне подання про його звільнення надійшло від міністра оборони.

За словами Машовця, за законом про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом за поданням міністра оборони.

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"Таке подання було отримано Офісом президента згідно з чинним законодавством", - зазначив він.

В Україні стався скандал через звільнення командувача ССО

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада президент звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Силами спеціальних операцій, яку він обіймав з 25 липня 2022 року. Новим командувачем замість Хоренка було призначено полковника Сергія Лупанчука.

Того ж дня Хоренко заявив, що про своє звільнення дізнався із засобів масової інформації. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів йому, шо не надсилав президентові відповідного подання на звільнення.

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