Екс-командувач Сил спецоперацій розповів деталі щодо свого звільнення.

Вже колишній командувач ССО (Сил спеціальних операцій Збройних сил України) - генерал-майор Віктор Хоренко, заявив, що про своє звільнення з посади дізнався із засобів масової інформації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не робив подання на звільнення, розповів екс-командувач ССО в ефірі ток-шоу "УП" у пятницю, 3 листопада. Офіцер додав, що не знає причину свого звільнення. "…Скажу так, дізнався про це (про звільнення - Ред.) із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем (Залужним - Ред.), який також пояснити мені цього не зміг", - поділився генерал-майор.

Хоренко додав, що головнокомандувач ЗСУ "мав робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив". "Не розумію, що сталося", - підкреслив офіцер і додав, що не знає, що чекає на нього надалі.

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Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що після звільнення Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міноборони України.

Призначений новий командувач ССО України - сьогодні це варто знати

3 листопада стало відомо, що Володимир Зеленський своїм указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій. Також стало відомо, що іншим указом український лідер призначив нового командувача Сил спецоперацій. Новий командувач ССО ЗСУ - полковник Сергій Лупанчук.

Варто зазначити, що Хоренко 25 липня 2022 року був призначений на посаду командувача Сил спецоперацій. Інформації про Лупанчука зараз у відкритому доступі немає.

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