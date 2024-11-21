Це означало б залишити мільйони людей у руках агресора, що призведе до геноциду, тортур і гноблення, зазначив очільник МЗС.

Київ "не піде на жодні угоди з Москвою в обмін на території", заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час слухання у Конгресі США, передає "Голос Америки". За його словами, не може бути альтернативи "миру через силу".

"Україна не прийме жодних пропозицій, які передбачають компроміс щодо нашого суверенітету чи територіальної цілісності. Ми не приймемо жодних ініціатив, розроблених без нашої участі… Ми не приймемо угод "земля в обмін на мир", – заявив Сибіга.

Очільник українського МЗС наголосив, що це означало б залишити мільйони людей у руках агресора, що призведе до геноциду, тортур і гноблення. На його переконання, винагорода Росії територіальними здобутками не відновить мир, а спровокує подальшу агресію.

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"Це умиротворення, а не мир. Умиротворення ніколи не працювало в минулому і не спрацює зараз", – заявив Сибіга.

Окремо під час засідання обговорили загострення ядерної риторики Росії та потенційні наслідки неспроможності світу зупинити агресію Кремля.

"Оновлена ядерна доктрина Росії та риторика щодо застосування ядерної зброї – ніщо інше, як шантаж", – заявив Сибіга.

Мирні переговори - останні новини

Як писав CNN, мирна угода між Україною та РФ за посередництва Дональда Трампа може передбачати відмову Києва від претензій на Крим в обмін на повернення частини окупованих територій на сході.

Воджночас оглядачка NYT Меган К. Стак зазначала, що питання питання долі окупованих Росією територій буде не найскладнішим у переговорах. Україна хоче отримати негайне запрошення вступити в НАТО, і це може стати дійсно "нерозв'язною" проблемою, яка зірве переговори, зазначає вона.

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